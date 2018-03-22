Тіллерсон підготував своєму наступнику досьє щодо стратегій і тактик США у зовнішній політиці

Він попрощався зі співробітниками Держдепартаменту США.

Рекс Тіллерсон, який 31 березня офіційно залишає посаду державного секретаря Сполучених Штатів, заявляє, що підготував своєму наступнику Майку Помпео досьє щодо стратегій і тактик США у зовнішній політиці.

Про це він наголосив у своїй прощальній промові для працівників Державного департаменту, яка транслювалася на його сайті.

Тіллерсон зазначив, що у процесі підготовки до перехідного періоду передачі повноважень наступному державному секретарю Помпео він зібрав усі досьє з документами щодо американської стратегічної політики, які розроблялися співробітниками Держдепартаменту та обговорювалися спочатку на засіданнях Ради національної безпеки, а потім з президентом Дональдом Трампом.

«Ці досьє (з документами), яких я нарахував 13, датуються з 1 лютого 2017 року і забезпечують не лише стратегічну політичну основу, але й стратегії і тактики, які спрямовують виконання Департаментом (зовнішньої) політики», - сказав він.

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«Я також передаю секретарю, який ще не вступив на свою посаду, останні досьє, які ще перебувають в стадії розробки, аби надати оновлену інформацію щодо того, яким чином тактики імовірно можна коригувати до поточних умов. Оскільки усі програми і стратегії не повинні змінюватися - ми повинні постійно переглядати як тактики досягають цілей», - наголосив Тіллерсон.

При цьому він підкреслив, що США стикаються з багатьма викликами.

«Деякі обставини стосуються закордонних справ, відносин, а інші обставини - серйозних загроз національній безпеці», - додав Тіллерсон.

Як повідомляв УНІАН, президент США Трамп вирішив призначити директора Центрального розвідувального управління Майка Помпео новим державним секретарем США замість Тіллерсона.

Трамп пояснив, що відставка Тіллерсона пов'язана з розбіжностями у питаннях зовнішньої політики, і зокрема, щодо ядерної угоди стосовно Ірану.

Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки у закордонних справах у квітні розглядатиме кандидатуру Помпео на посаду держсекретаря США.