В Уельсі водій кілька разів в'їхав у натовп, а потім спалив автомобіль

В результаті інциденту четверо людей були доставлені в лікарню, з них дві дівчини отримали "потенційно небезпечні для життя травми".

У Великобританії в місті Ньюпорт під час проведення марафону легковий автомобіль кілька разів наїхав на натовп людей.

Як передає Українська правда, інцидент стався о 5:30 ранку за місцевим часом. На опублікованих відеозаписах видно, як машина двічі швидко стартувала, б'ючи людей, які намагалися зупинити її. Потім, від'їхавши назад, водій, різко набравши швидкість, поїхав вперед, збиваючи людей.

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В цей день в Ньюпорті проходив марафон, в котрому брали участь майже 6000 бігунів.

В результаті інциденту четверо людей були доставлені в лікарню, з них дві дівчини отримали "потенційно небезпечні для життя травми".

Пізніше автомобіль було знайдено спаленим недалеко від місця події.

Як повідомила поліція, за підозрою в цьому злочину був затриманий 18-річний місцевий житель. Правоохоронці не пов'язують подію з тероризмом.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Торонто зловмисник на автомобілі атакував пішохідів, загинули 10 людей.