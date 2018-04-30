Більшість мешканців Баварії висловилися проти встановлення хрестів на офіційних установах
Більшість мешканців німецької федеральної землі Баварія (64 %) висловилися проти встановлення хрестів на офіційних установах, що раніше пропонував зробити регіональний уряд.
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на результати опитування інституту громадської думки Emnid, оприлюднені сьогодні.
Ідею вивішувати на стінах установ християнський релігійний символ підтримали тільки 29% учасників дослідження.
При цьому серед католиків 48% опитаних висловилися проти хрестів, а підтримали ініціативу 38% . Серед протестантів частка противників релігійного символу склала 62%, тоді як 34% респондентів згодні з присутністю хреста.
Більше 80% представників інших християнських конфесій, а також людей, які не зараховують себе ні до однієї з них, висловилися проти релігійного символу. І тільки 12% підтримали його.
25 квітня уряд Баварії анонсував рішення про те, що на всіх адміністративних будівлях регіону з 1 червня будуть встановлені християнські хрести.
Християнський символ пропонувалось встановити, в тому числі, на державних школах та судових залах.