Більшість мешканців Баварії висловилися проти встановлення хрестів на офіційних установах

З пропозицією повісити хрести в усіх держустановах не згодні 48% католиків і 62% протестантів.

Більшість мешканців німецької федеральної землі Баварія (64 %) висловилися проти встановлення хрестів на офіційних установах, що раніше пропонував зробити регіональний уряд.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на результати опитування інституту громадської думки Emnid, оприлюднені сьогодні.

Ідею вивішувати на стінах установ християнський релігійний символ підтримали тільки 29% учасників дослідження.

При цьому серед католиків 48% опитаних висловилися проти хрестів, а підтримали ініціативу 38% . Серед протестантів частка противників релігійного символу склала 62%, тоді як 34% респондентів згодні з присутністю хреста.

Більше 80% представників інших християнських конфесій, а також людей, які не зараховують себе ні до однієї з них, висловилися проти релігійного символу. І тільки 12% підтримали його.

25 квітня уряд Баварії анонсував рішення про те, що на всіх адміністративних будівлях регіону з 1 червня будуть встановлені християнські хрести.

Християнський символ пропонувалось встановити, в тому числі, на державних школах та судових залах.