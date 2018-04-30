Опитування: чверть росіян не знає про нові санкції США

Третина росіян переконані, що скасування контрсанкцій проти Заходу позитивно позначиться на стані російської економіки.

Майже 23 відсотки російських респондентів зізналися, що вперше зіткнулися з інформацією про нові санкції Вашингтона щодо бізнесменів і чиновників з РФ лише в ході самого опитування, в якому взяли участь. Про це свідчать дані соціологічного дослідження за замовленням фонду Громадська думка, оприлюднені в неділю, 29 квітня.

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Як передає DW, ще 44 відсотки розповіли соціологам, що "чули" про ці штрафні заходи, і лише 32 відсотки з упевненістю відзначили, що "знають" про дані кроки американської адміністрації.

При цьому найбільша кількість учасників опитування (34 відсотки) переконані, що скасування відповідних санкцій проти Заходу позитивно позначиться на стані російської економіки. У протилежному впевнені 16 відсотків респондентів.

Опитування проводилося 22 квітня цього року. У ньому взяли участь 1 500 респондентів з 104 населених пунктів Росії.

Як повідомляв УНІАН, раніше сенатор США закликав Держдеп внести Росію в список країн-спонсорів тероризму.