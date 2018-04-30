Міжнародний день джазу був проголошений на конференції ЮНЕСКО в листопаді 2011 року. Цей день відзначають з 2012 року.

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день джазу.

«Це день на честь джазу та його незмінної спадщини, а також для визнання сили цієї музики для об’єднання людей», – сказала генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Про цн пише Радіо Свобода.

В ООН нагадують, що метою запровадження Міжнародного дня джазу є підвищення обізнаності міжнародного співтовариства про достоїнства джазу як навчального інструменту та сили для миру, єдності, діалогу і посилення співпраці між людьми.

Читайте такожУ Тернополі 1-3 грудня відбудеться міжнародний джазовий фестиваль Jazzbez

Відзначаючи Міжнародний джазовий день, зауважують в ООН, визнається унікальний музичний стиль, який представляє джаз, мобілізується інтелектуальна спільнота, відповідальні за схвалення рішень, засоби масової інформації для просування цінностей, пов’язаних з джазом.

Міжнародний день джазу був проголошений на конференції ЮНЕСКО в листопаді 2011 року. Цей день відзначають з 2012 року.