Знищено завод з виробництва ракет: з'явилися подробиці нового удару у Сирії (фото, відео)

Експерти заявили, що ударів по базах проасадовських військ було завдано ізраїльськими силами.

У ніч з 29 на 30 квітня ракетний удар вразив бази проасадовських сил на території Сирії. Повідомлялося про ураження двох цілей у провінціях Хама і Алеппо, а також як мінімум про 18 загиблих іранських бійців, які виступають на підтримку Дамаського уряду.

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Аналітик Le Beck International Майкл Хоровітц зазначає, що одна з уражених цілей являє собою підземний завод з виробництва ракет. Звертає на себе увагу потужність і тривалість вибуху, яка може пояснюватися зберіганням на ураженому об'єкті вибухонебезпечних матеріалів або боєприпасів, повідомляє міжнародна група розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Хоча офіційно ніхто не взяв на себе відповідальність за удари, загибель іранських бійців і удар по ракетному заводу свідчать про те, що атака була завдана ізраїльськими силами, зазначають експерти.

Video purportedly depicting the explosion last night inside the Taqsis Mount base south of Hama #Syriapic.twitter.com/5hNE0RMCCw — Michael A. Horowitz (@michaelh992) April 30, 2018

Як повідомляв УНІАН, по сирійських військових базах у Хамі й Алеппо вчора ввечері було завдано ракетних ударів, які державне телебачення назвало новою «агресією» з боку ворога.