У Москві на першотравневій демонстрації затримали активістів з плакатами про психічні розлади (фото)

У деяких затриманих є інвалідність, психічні та ментальні розлади.

У Москві в ході першотравневої демонстрації поліція затримала колону психоактивистов, які несли в руках плакати, присвячені правам людей з психічними розладами.

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Як повідомляє ОВД-Инфо, силовики затримали щонайменше 25 осіб. За словами однієї із затриманих – Анастасії Медведєвої, поліцейські брутально затримували учасників колони —хапали і виштовхували людей, виривали плакати з рук.

Співрозмовниця журналістів зазначила, що у деяких із затриманих є інвалідність, психічні та ментальні розлади. Серед затриманих також були дві неповнолітні дівчини.

Зазначається, що у відділку поліцейські заявили, що проведена активістами акція не відповідає меті заходу. Кожного затриманого викликали на опитування по одному.

Станом на 13:30 поліція відпустила всіх затриманих з відділу у Басманному районі. У відділі в Таганському районі все ще перебуває 17 осіб.

Напередодні, 30 квітня, в Москві пройшла узгоджена акція протесту проти блокування месенджера Telegram, Роскомнадзору та цензури, організована Лібертаріанською партією Росії.