У Південній Кореї двірник знайшов у смітнику аеропорта 7 золотих злитків

Якщо протягом 6 місяців власник золота не пред'явить права на нього, то злитки дістануться двірнику.

У міжнародному аеропорту Інчхон, що в Південній Кореї, двірник знайшов у сміттєвому контейнері 7 кг золотих злитків на суму близько 327 тисяч доларів.

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Як пише The Korea Times, поліція встановила власника і прийшла до висновку, що той викинув злитки, боячись бути спійманим.

Якщо протягом шести місяців власник не пред'явить права на втрачене золото, то у відповідності з місцевим законодавством воно дістанеться двірнику.

Але навіть якщо власник з'явиться, двірник все одно може розраховувати на суму від 5% до 20% від ринкової ціни золота.

Тим не менш, він також може нічого не отримати в тому випадку, якщо вдасться встановити, що золото пов'язане зі злочинною діяльністю.