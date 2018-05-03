На єврейському святі в Лондоні стався вибух: близько 30 осіб постраждали (відео)

Точна причина вибуху поки не відома. За однією з версій, могли вибухнути смартфоны, що опинилися у вогні.

Під час святкування єврейського свята Лаг ба-Омер на півночі Лондона в районі Стемфорд-Хілл при розпалюванні традиційного багаття стався вибух, повідомляє The Daily Express.

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В результаті інциденту, який стався увечері 2 травня, постраждали 30 людей. Десять з них були доставлені в лікарню, в основному з опіками. Крім того, люди отримали травми в тисняві, коли намагалися втекти від багаття, пише РБК.

Точна причина вибуху поки не відома. За однією з версій, могли вибухнути смартфони, що опинилися у вогні. Як повідомляє The Yeshiva World, щонайменше кілька телефонів кинули в багаття після того, як рабин виголосив промову про небезпеку гаджетів. З такою ж промовою він виступав і минулого року.



Однак, судячи з відеокадрів, справа може бути в паливній суміші, яка використовується для розпалювання традиційного багаття, йдеться в статті.

У свято Лаг ба-Омер ввечері прийнято розводити багаття на честь раббі Шимона бар Іохая, танцювати і співати пісні.

2 травня глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав громадян країни не розводити багаття в Лаг ба-Омер через суху і вітряну погоду, повідомляє Newsru.co.il.