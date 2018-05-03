Попри невдалу боротьбу з Telegram, в РФ заговорили про можливе блокування ще й Viber

Незважаючи на дії Роскомнагляду по блокуванню, сьогодні Telegram продовжує працювати в Росії.

Глава Мінкомзв'язку РФ Микола Нікіфоров не виключив, що заходи із блокування можуть торкнутися і Viber, якщо у ФСБ будуть проблеми з отриманням ключів шифрування.

Про це повідомляє ТАСС.

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"Це питання Федеральної служби безпеки, бо повноваження в частині таких специфічних питань виконання наказу з надання ключів шифрування, це повноваження ФСБ. Якщо у них будуть проблеми з наданням ключів шифрування, то вони так само можуть звернутися до суду і отримати аналогічне судове рішення", - сказав глава Нікіфоров, відповідаючи на питання, чи може торкнутися блокування месенджер Viber за аналогією з блокуванням Telegram.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Таганський районний суд Москви ухвалив рішення про блокування месенджера на території РФ за відмову Telegram надати Федеральній службі безпеки ключі для дешифрування листувань користувачів.

Роскомнагляд 16 квітня приступив до блокування.

У боротьбі проти месенджера відомство обмежило доступ до 18 мільйонів сторонніх сайтів (IP-адрес). У числі заблокованих виявилися сервіси таких великих міжнародних компаній як Google, Amazon, Microsoft, месенджер Viber і багато інших. Між тим, Telegram продовжує працювати в Росії.