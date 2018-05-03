Трамп заперечує, що порноакторці заплатили за мовчання із передвиборних коштів
Президент США Дональд Трамп заявив, що гроші, заплачені за мовчання порноактриси Стефані Кліффорд (Stormy Daniels), надійшли не з коштів його передвиборного штабу.
"Гроші з передвиборної кампанії або пожертви на цю кампанію, не грали ніякої ролі в цій транзакції", - написав він на своїй сторінці в Twitter в четвер, 3 травня.
Раніше повідомлялося, що Трамп відшкодував своєму адвокату Майкла Коену 130 тисяч доларів, які той заплатив порноакторці Кліффорд за те, щоб вона відмовилася від поширення, як висловився американський президент, "помилкових звинувачень" з приводу позашлюбного зв'язку з ним.
Кліффорд і Коен підписали угоду про конфіденційність 28 жовтня 2016 року, через кілька днів після перемоги мільярдера на президентських виборах в США. Пізніше Коен заплатив Кліффорд 130 тисяч доларів.
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Кліффорд навесні подала позов проти Трампа. Вона вимагає визнати недійсною угоду про конфіденційність. Жінка також заявила про залякування і примуси з боку адвоката президента США.
Крім цього, вона стверджує, що їй у 2011 році погрожував невідомий чоловік, який домагався від неї мовчання про роман із Трампом. Кліффорд опублікувала його фоторобот, а Трамп у своєму Twitter заявив, що такої людини не існує. Тоді порноактриса подала проти президента ще один позов - про наклеп.