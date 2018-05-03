Трамп заперечує, що порноакторці заплатили за мовчання із передвиборних коштів

Гроші за мовчання Stormy Daniels не були виплачені за рахунок коштів передвиборного штабу, стверджує президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що гроші, заплачені за мовчання порноактриси Стефані Кліффорд (Stormy Daniels), надійшли не з коштів його передвиборного штабу.

"Гроші з передвиборної кампанії або пожертви на цю кампанію, не грали ніякої ролі в цій транзакції", - написав він на своїй сторінці в Twitter в четвер, 3 травня.

Раніше повідомлялося, що Трамп відшкодував своєму адвокату Майкла Коену 130 тисяч доларів, які той заплатив порноакторці Кліффорд за те, щоб вона відмовилася від поширення, як висловився американський президент, "помилкових звинувачень" з приводу позашлюбного зв'язку з ним.

Кліффорд і Коен підписали угоду про конфіденційність 28 жовтня 2016 року, через кілька днів після перемоги мільярдера на президентських виборах в США. Пізніше Коен заплатив Кліффорд 130 тисяч доларів.

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Кліффорд навесні подала позов проти Трампа. Вона вимагає визнати недійсною угоду про конфіденційність. Жінка також заявила про залякування і примуси з боку адвоката президента США.

Крім цього, вона стверджує, що їй у 2011 році погрожував невідомий чоловік, який домагався від неї мовчання про роман із Трампом. Кліффорд опублікувала його фоторобот, а Трамп у своєму Twitter заявив, що такої людини не існує. Тоді порноактриса подала проти президента ще один позов - про наклеп.