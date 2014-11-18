Лавров вважає, що Договір про обмеження звичайних озброєнь "реанімації не підлягає"

Як повідомили УНІАН в департаменті інформації і друку МЗС РФ, про це він сказав на спільному засіданні колегій МЗС Росії і МЗС Республіки Білорусь у Мінську.

«Не краще складається ситуація і в сфері контролю над звичайними озброєннями в Європі. В документах НАТО ми не бачимо і натяку на готовність членів Альянсу вести справу до розробки нової домовленості на основі забезпечення рівної безпеки і балансу інтересів. Натомість нас знову закликають повернутися до виконання так званого ДЗЗСЄ, який вже давно спочив у бозі і реанімації не підлягає», - заявив Лавров.

Читайте такожВисока активність авіації РФ свідчить про тестування системи оборони країн НАТО - експертНа його думку, сьогодні йдеться про підрив системи стратегічної стабільності, яка складалася десятиліттями. США і їхні союзники істотно просунулися в створенні глобальної системи ПРО, передусім її європейського компонента, яка завдає шкоди стратегічному паритету, вважає Лавров.

Він зазначив, що оцінки РФ і Білорусі збігаються щодо прийнятих на саміті Північноатлантичного альянсу в Уельсі рішень про нарощування військової присутності та інфраструктури на так званому «східному фланзі» та активізацію військово-тренувальної діяльності поблизу кордонів, а також про політику, яка проводиться НАТО на сучасному етапі, в тому числі «всупереч зобов'язанням, укладеним в основоположному акті Росія-НАТО від 1997 року».

«Вважаємо важливим продовжувати координувати підходи до проблем безпеки в Євро-Атлантиці і будемо з нашими білоруськими друзями активно просувати завдання, що стоять на цьому напрямку», - сказав Лавров.

Довідка УНІАН. Договір про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) було підписано 19 грудня 1990 року в Парижі 16 державами - членами НАТО і шістьма країнами - учасницями Організації Варшавського договору. Учасникам договору дозволялося мати рівну кількість звичайних озброєнь і бойової техніки, при цьому встановлювалася їх граничну кількість.

Адаптований варіант документа 1999 року ратифікували лише Україна, Росія, Казахстан і Білорусь.

Росія з 12 грудня 2007 призупинила участь у ДЗЗСЄ, посилаючись на те, що країни НАТО не ратифікували його адаптований варіант. Цей мораторій передбачає тимчасову відмову Росії надавати іншим учасникам договору інформацію, приймати і проводити інспекції, запроваджувати ліміти на звичайні озброєння.