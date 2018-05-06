У Лондоні підстрелили двох хлопців віком 12 і 15 років

Постраждалих хлопців госпіталізували, подробиці про їх стан наразі невідомі.

На північному заході Лондона були підстрелені двоє дітей віком 12 і 15 років.

Інцидент стався в районі Велдстон у неділю, 6 травня, пише The Telegraph.

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Постраждалих хлопців госпіталізували, подробиці про їх стан наразі невідомі.

Інформація про поранення 15-річного хлопця на Хай Стріт надійшла поліції о 13:17 за місцевим часом, а через дві хвилини було отримано повідомлення від медиків, що на інший локації неподалік від першої був поранений 12-річний хлопець.

Поліція розслідує, чи пов'язані обидва інциденту. Поки ніхто не заарештований і ніякої вогнепальної зброї поблизу місць злочинів не знайдено.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Лондоні трьох перехожих госпіталізували до лікарні після того, як їх облили невідомою "токсичною речовиною".

Правоохоронці поки не повідомили, якою саме речовиною облили постраждалих, але уточнили, що вона є "токсичною", а не кислотою.