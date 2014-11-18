Нетаньяху пообіцяв жорстку відповідь на теракт у єрусалимській синагозі

Напад, що стався рано-вранці, став найкривавішою подібною атакою в місті за останні роки. Внаслідок дій нападників, озброєних сокирами і ножами, загинули чотири людини, ще декілька отримали поранення. Самих нападників згодом застрелили поліцейські.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Держсекретар США Джон Керрі назвав подію «актом терору і безглуздої жорстокості», закликавши палестинських лідерів засудити атаку в синагозі.

За даними поліції, нападники – палестинці зі Східного Єрусалиму.

Глава Палестинської адміністрації Махмуд Аббас засудив вбивства. Угруповання «Хамас», що керує у Смузі Гази, навпаки, назвало напад «гідною відповіддю на ізраїльські дії на захопленій території».

Читайте такожПалестинці Сектору Гази святкують теракт в синагозі Єрусалима (фоторепортаж)

Ізраїльський прем’єр Нетаньяху, який планував пізніше зустрітися з керівництвом служб безпеки, заявив, що атака стала результатом «підбурювання» як з боку «Хамасу», так і з боку Аббаса.

Протягом останніх тижнів акти насильства в Ізраїлі почастішали. Жертвами нападів стали п’ять громадян Ізраїлю, один іноземець і близько десяти палестинців.