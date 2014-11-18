У небі над Свердловською областю стався загадковий вогняний спалах (відео)

На записі з відеореєстратора свідка події видно величезний жовтий спалах у небі, який на кілька секунд осяяв все довкола. Таємничий інцидент трапився у РФ ще 14 листопада, однак стало відомо про нього лише сьогодні.

Про це пише ТСН.

Вогняний спалах, який минулої п'ятниці зняли одразу кілька росіян, міг залишити болід, вважає член комітету з метеоритів Російської академії наук Віктор Гроховський.

"Дуже схоже на хороший такий болід. Він же вище хмар був, тому таке незвичайне вийшло явище. Це зовсім не небезпечно, але дуже цікаво для науки", - розповів науковець, якого цитує російське видання e1.ru.

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Натомість у місцевому управлінні МНС припустили, що спалах у небі з'явився через планове знищення боєприпасів. Втім, у прес-службі Центрального військового округу це повідомлення спростували.

Наразі причини аномального явища невідомі.