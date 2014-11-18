Чехи протестують проти візиту Путіна до Праги й вже почали об'єднуватися у соцмережах

Громадяни Чехії протестують проти візиту президента РФ Володимира Путіна до Праги.

Зокрема, вони створили групу "Ми не хочемо Путіна у Празі" в соціальній мережі Facebook, повідомляє Українська правда.

Спільноту було зареєстровано у вівторок по обіді, через декілька годин після того, як стало відомо про можливий візит Путіна.

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В інформації про групу організатори зазначають, що не згодні з рішенням президента Чехії Мілоша Земана запросити Путіна до Праги.

"Ми не згодні з рішенням Земана запросити до Праги президента РФ Володимира Путіна. З урахуванням ситуації, що склалася в Україні, вважаємо це неприйнятним", - пишуть вони.

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Протягом декількох годин до групи приєдналося понад 2 тисячі осіб. Наразі кількість учасників сягає майже 3,5 тисяч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент Чехії Мілош Земан запросив президента Росії Володимира Путіна до Праги, на заходи, присвячені 70-м роковинам звільнення концентраційних таборів у Освенцимі (Польща), які відзначатимуться 27 січня.