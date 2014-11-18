Чеський президент запросив Путіна до Праги

Про це повідомив прес-секретар президента Чехії Іржі Овчачек, передає "Європейська правда" з посиланням на "Чеські новини".

Земан запросив Путіна на заходи, присвячені 70-м роковинам звільнення концентраційних таборів у Освенцимі (Польща), які відзначатимуться 27 січня.

Читайте такожВ Угорщині зібрався 10-тисячний мітинг проти політики чинного прем'єра (фото, відео)"Це міжнародна пам'ять про Голокост. У Чеській республіці захід буде організований провідними єврейськими організаціями. Логічно, що президент запросив представників держав-переможців Другої світової війни", - сказав речник Земана.

При цьому він відзначив, що ще невідомо, чи запрошені на заходи очільники США, Великої Британії, Росії і Франції візьмуть в них участь.

Нагадаємо, вчора ввечері у Празі мітингуючі засвистали та закидали яйцями президента Чехії Мілоша Земана, відомого своїми прокремлівськими і антиукраїнськими поглядами.