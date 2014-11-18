Прем'єр Ізраїлю наказав знести будинки учасників нападу на синагогу

У зверненні до нації глава уряду пообіцяв прийняти ”як оборонні, так і атакуючі заходи”, щоб зупинити хвилю насильства, яка в останній місяць захлеснула восьмисоттисячне місто, оголошене ізраїльтянами своєї єдиною і неподільною столицею, повідомляє РИА Новости.

"Я дав вказівку знищити будинки терористів, які скоїли це вбивство, а також прискорити руйнування будинків тих, хто скоїв попередні теракти", - заявив Нетаньяху.

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Знесення палестинських будинків в покарання за причетність їх власників до терактів Ізраїль широко практикував під час ”другої інтифади” - збройного палестинського повстання першої половини 2000-х років.

За оцінками правозахисників, з 2001 року по лютий 2005 року, коли від цього заходу відмовилися, було зруйновано понад 660 будівель. Практика була відновлена минулого літа у відповідь на викрадення і вбивство палестинськими бойовиками трьох ізраїльських підлітків на Західному березі річки Йордан.

”Треба посилити покарання проти підбурювачів, а також оголосити поза законом підбурювальні організації. Я дав вказівку посилити охорону певних районів Єрусалима, застосовувати як оборонні, так і атакуючі заходи”, - зазначив прем`єр.

Місцеві телеканали повідомили про встановлення блокпостів та огляди транспорту на виїздах з арабських кварталів Єрусалиму, розширення поліцейської присутності в місті, набір добровольців-дружинників.

Теракт в синагозі в розпал ранкової молитви забрав життя чотирьох рабинів - вихідців із США і Великобританії. Нападниками виявилися двоє молодих арабів зі Східного Єрусалиму. Вони загинули в перестрілці з поліцією.

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Атака на молитовний дім продовжила низку нападів на ізраїльтян на націоналістичному ґрунті, які за останній місяць сталися в Єрусалимі, Тель-Авіві і на Західному березі річки Йордан. Крім загиблих в синагозі, жертвами терористів, які протаранювали зупинки громадського транспорту або використовували холодну зброю, стали п`ятеро ізраїльтян і студентка з Еквадору.