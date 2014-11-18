Головний редактор "Еха Москви" має намір викупити радіостанцію у "Газпром-Медіа"

Про це він заявив на зустрічі з колективом, в якій також взяв участь голова ради директорів "Газпром-медіа" Михайло Лесін, повідомляє РБК.

На зустрічі з колективом Лесін розповів, що Венедиктов раніше вже висловлював намір купити радіостанцію. «Олексій Олексійович заявляв, що готовий купити радіостанцію, але ціну не називав. Пропозиції не було», - пояснив він.

У свою чергу Венедиктов відповів, що готовий оформити пропозицію до кінця поточного року. «До кінця 2014 року оформимо і, виходячи з ціни ліцензії, сформуємо пропозицію від міноритарних акціонерів», - сказав головний редактор радіостанції.

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Говорячи про вартість «Ехо Москви», Лесін пояснив, що сьогодні вартість радіостанції формується виходячи з вартості частоти. «Ліцензії нині дорогі», - зауважив він, додавши, що «станцій, вартість яких формувалася виходячи з мультиплікатора, практично немає».

Після закінчення зустрічі з журналістами Лесін запросив Венедиктова на нову зустріч 19 листопада.

Також після зустрічі з журналістами стало відомо, що засідання ради директорів радіостанції може бути перенесено.