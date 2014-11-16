У НАТО занепокоєні активністю військової авіації Росії біля кордонів Європи

Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю, опублікованому в британських ЗМІ, передає ТАРС.

За його словами, російські пілоти іноді не включають транспондери (пристрої, що приймають радіосигнал і відправляють у відповідь), не подають польотні плани і не виходять на зв'язок з авіадиспетчерами.

Генсек НАТО також сказав, що в поточному році польоти російських військових літаків поблизу повітряного простору країн НАТО активізувалися. За словами Столтенберга, число випадків, коли члени альянсу піднімали винищувачі для перехоплення та супроводження російських літаків, збільшилося в цьому році до 100, порівняно з 30-ма в 2013.

Читайте такожКемерон: Путін опинився "на роздоріжжі"«Вони активізували дії своїх військово-повітряних сил уздовж кордонів НАТО, - заявив генсек. - Проблема полягає в тому, що багато хто з російських пілотів не включають транспондери, не надають заздалегідь свої польотні плани і не встановлюють зв'язок з цивільними авіадиспетчерами. Це створює ризик для цивільного повітряного сполучення, і тому це - проблема, особливо коли російська активність зростає».

На думку генсека, здійснення таких польотів без підтримки зв'язку з цивільними авіадиспетчерами не відповідає нормам.

Нагадаємо, 14 листопада Столтенберг заявив, що криза на Сході України сталася за "сприяння" російського президента Володимира Путіна. Росія, на його думку, руйнує систему безпеки в Європі.