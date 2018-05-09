Схопили за руки і виштовхали: у Кремлі прокоментували інцидент з ветераном і охороною Путіна

Під час параду Перемоги в Москві один із співробітників Федеральної служби охорони жорстко відштовхнув ветерана-генерала, коли той наблизився до Путіна.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав ненавмисною випадковістю інцидент з ветераном на Червоній площі, який був виштовханий охороною глави держави при спробі підійти до Володимира Путіна.

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"Це, звичайно ж, була ненавмисна випадковість. Президент звернув увагу на необхідність виключення таких ситуацій надалі", - сказав Пєсков, передає радіостанція "Говорит Москва".

Як повідомляв УНІАН, під час параду Перемоги в Москві один із співробітників Федеральної служби охорони жорстко відштовхнув ветерана-генерала, коли той наблизився до Путіна.

Не можна виключити того, що інцидент був постановочним, так як Путін моментально підійшов до ветерана, вибачився і запросив йти з ним поруч, продемонструвавши тим самим невластиву російському президенту "людяність".