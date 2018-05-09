У парламенті Ірану спалили прапор США і копію договору про ядерну угоду (фото)

Депутати зробили це на знак протесту проти виходу США з ядерної угоди.

Кілька членів парламенту Ірану на ранковому засіданні підпалили американський прапор і копію договору про Спільний всеосяжний план дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.

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Депутати зробили це на знак протесту проти виходу США з ядерної угоди, передає kommersant.ru з посиланням на іранське агентство Tasnim.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з ядерної угоди і введення санкцій проти Тегерана. Лідери Великобританії, Німеччини та Франції висловили жаль у зв'язку з позицією Вашингтона. Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Іран не буде виходити з договору і збирається співпрацювати з іншими учасниками угоди. Голова парламенту Ірану Алі Ларіджані сказав, що Ірану буде потрібно кілька тижнів, щоб ухвалити остаточне рішення з цього питання.