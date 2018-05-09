Президент Ірану допустив відновлення збагачення урану "без обмежень"

Президент Ірану Хасан Роухані назвав рішення Трампа "актом психологічної війни проти Ірану".

Іран спробує провести переговори з підписантами ядерної угоди після чого оголосить своє рішення щодо виходу США з угоди.

Про це заявив президент Ірану Хасан Роухані після оголошення Трампом про вихід США з угоди, пише ТСН з посиланням на France24.

"Ми будемо чекати кілька тижнів до прийняття рішення", - сказав Роухані.

"З цього моменту ядерна угода існує між Іраном та п'ятьма країнами… Ми повинні чекати, щоб побачити, що робитимуть п'ять великих країн", - додав він.

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Роухані назвав рішення Трампа "актом психологічної війни проти Ірану". Він також заявив, що Іран може відновити "без обмежень" збагачення урану у відповідь на оголошення Трампом про вихід з угоди.

"Я наказав організації з атомної енергії Ірану вжити необхідних заходів для подальших дій, щоб у разі необхідності ми могли відновити промислові збагачення без обмежень", - сказав Роухані.

За словами Роухані, Іран дотримується всіх своїх зобов'язань за ядерною угодою, як це підтверджують міжнародні інспектори.

За його словами, є "короткий проміжок часу", за який можна було б оцінити, чи можуть інтереси Ірану бути збереженими спільно з інтересами інших сторін угоди.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 8 травня, Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном.

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що США ще пошкодують про рішення вийти з ядерної угоди, і що Іран рішуче протистоятиме тиску США з метою обмежити вплив Тегерана в регіоні.

Трамп з часів виборчої кампанії 2016 року різко критикує ядерну угоду між Іраном і шістьма провідними державами світу. Він звинувачує Іран у порушенні «духу» цієї угоди, бо Іран підтримує воєнізовані угруповання на Середньому Сході і продовжує реалізувати програму з розробки балістичних ракет.

Угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, запроваджені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди (її підписали з Іраном, крім США, також Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія), свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжує «виняток» із їхньої дії.