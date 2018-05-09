У Москві радикали напали на посольство Латвії (відео)

23:30, 09 травня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич, передає Delfi.

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За його словами, нападники затримані. Рінкевич пообіцяв, що Латвія направить ноту МЗС Росії, вимагаючи забезпечити безпеку і недоторканність дипломатичного представництва.

"Такі провокації неприпустимі", - написав Рінкевич в Twitter.

Як пояснив прес-секретар МЗС Латвії Гінт Єгерманіс, о 17.27 до посольства в Москві підійшли кілька людей, які закидали будівлю димовими шашками і фальшфеєрами. Один з них зібрався розмалювати чорною фарбою стіну посольства, але встиг лише написати лише букву "S".

Поліція затримала двох нападників, членів Націонал-більшовицької партії. Жоден працівник посольства не постраждав, сказав Єгерманіс.

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Теги: #Москва#посольство#Латвія#радикали