У Москві радикали напали на посольство Латвії (відео)

До посольства Латвії в Москві підійшли кілька людей, які закидали будівлю димовими шашками і фальшфейерами.

У Москві в середу ввечері, 9 травня, було скоєно напад на посольство Латвії в Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич, передає Delfi.

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За його словами, нападники затримані. Рінкевич пообіцяв, що Латвія направить ноту МЗС Росії, вимагаючи забезпечити безпеку і недоторканність дипломатичного представництва.

"Такі провокації неприпустимі", - написав Рінкевич в Twitter.

Як пояснив прес-секретар МЗС Латвії Гінт Єгерманіс, о 17.27 до посольства в Москві підійшли кілька людей, які закидали будівлю димовими шашками і фальшфеєрами. Один з них зібрався розмалювати чорною фарбою стіну посольства, але встиг лише написати лише букву "S".

Uzbrukums Latvijas vēstniecībai Maskavā pic.twitter.com/cM1lKu3VjA — Nepareizais (@Nepareizais) May 9, 2018

Поліція затримала двох нападників, членів Націонал-більшовицької партії. Жоден працівник посольства не постраждав, сказав Єгерманіс.