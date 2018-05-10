Евтаназія під "Оду до радості": 104-річний вчений добровільно пішов з життя у клініці Швейцарії (відео)

Найстаріший вчений Австралії заспівав "Оду до радості" перед евтаназією.

104-річний австралійський вчений Девід Гудолл добровільно пішов з життя в клініці Life Circle у Швейцарії.

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За день до евтаназії Гудолл дав прес-конференцію, на якій заявив, що хотів би в останні миті життя чути "Оду до радості" — частину Дев'ятої симфонії Бетховена, і наспівав її, передає "Медуза".

Побажання Гудолла було виконано, повідомили його представники. Гудолл, якого називали найстарішим вченим Австралії, останні кілька років вів боротьбу за легалізацію евтаназії по всьому світу.

В Австралії "допомога в здійсненні самогубства" заборонена, і Гудоллу довелося їхати до Швейцарії, де такий спосіб відходу з життя дозволений законом.

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