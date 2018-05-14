Не Неттою єдиною: тріумфальні виступи Ізраїлю на Євробаченні (відео)

Рівно 20 років тому Ізраїль востаннє перемагав на Євробаченні.

У 1998 році у англійському Бірмінгемі всім підірвала мізки своєю подачею та голосом співачка-трансгендер Дана Інтернешнел, а її пісня Diva у підсумку стала безсмертним хітом.

Перший тріумф Ізраїль отримав у 1978 році у Парижі. Ізхар Коен і гурт The Alphabeta з піснею A-Ba-Ni-Bi здобули перемогу.

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Вдруге Ізраїль посів першу сходинку вже за рік – у 1979 році. На домашньому конкурсі у Єрусалимі всіх вразили Галі Атарі & Milk аnd Honey з піснею Hallelujah.

На наступну перемогу на Євробаченні Ізраїлю довелося чекати 19 років. У 1998 у Бірмінгемі тріумфувала Dana International.

З того часу минуло 20 років, коли Ізраїль вчетверте переміг на Євробаченні. Цього разу європейців у себе закохала Нетта Барзілай, з піснею Toy.