Польща готова до співробітництва у "веймарському форматі"

Про це він повідомив на зустрічі зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмайером, передає DW.DE з посиланням на "Польське радіо". Гжегож Схетина додав, що Польща готова до співробітництва у запропонованому Україною так званому "веймарському форматі" перемовин з Росією.

Глава зовнішньополітичного відомства Польщі, зокрема, наголосив, що спільні дії Варшави, Парижа та Берліна у лютому сприяли запобіганню кровопролиття в Києві. Тому, якщо тепер Франція приєднається до висловленої українським президентом Петром Порошенком пропозиції, то "Веймар знов повернеться у добру форму", сказав польський міністр. Окрім того, він зазначив, що "польсько-німецька оцінка ситуації є спільною у тому, що стосується ситуації, а також санкцій (щодо Росії. - Ред.)".

Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, в свою чергу, високо оцінив співпрацю своєї держави з Польщею та наголосив, що "наші дві країни здатні взяти на себе відповідальність за всю Європу". За словами Франка-Вальтера Штайнмайера, який днями повернувся з Києва та Москви, необхідно використувати будь-яку можливість для обміну думками з російською стороною, хоча різниця в поглядах наразі є "величезною". "Можливість прогресу, яка з'явилась у вересні, після підписання мінського протоколу, тепер знову опинилась під загрозою військового протистояння", - застеріг німецький міністр.