Генсек: винищувачі НАТО 400 разів піднімалися в повітря через провокації РФ

Про це заявив під час візиту в Естонію генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, повідомляє "ЕвроПравда".

"Наша місія повітряної поліції НАТО в країнах Балтії в цьому році здійснила понад 100 перехоплень - це втричі більше, ніж в минулому", - зазначив він.

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"Дійсно, повітряна активність Росії зросла по всій Європі. Як наслідок, винищувачі НАТО піднімалися в повітря понад 400 разів поблизу повітряного простору країн альянсу - це на 50% більше, ніж у минулому році", - додав Йенс Столтенберг.

На думку генсека, така поведінка є ризикованою і невиправданою. "Так що НАТО залишається пильним. Ми знаходимося тут. І ми готові захищати всіх союзників проти будь-якій загрозі", - підкреслив Йенс Столтенберг.

Нагадаємо, генсек НАТО здійснює візит в країни Балтії. Він почав його відвідування військово-повітряної бази Емарі в Естонії. Варто зауважити, що літак генсека на шляху до Емарі супроводжували 2 голландських винищувачі, які базуються в Польщі і є частиною місії НАТО з патрулювання повітряного простору.