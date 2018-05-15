Криваве відкриття посольства США: у Єрусалимі палестино-ізраїльський конфлікт вибухнув з новою силою (відео)
14:08, 15 травня 2018Світ
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США стала першою країною, яка відкрила посольство в Єрусалимі.
У Єрусалимі палестино-ізраїльський конфлікт вибухнув з новою силою
На акції протесту проти цього вийшли тисячі палестинців на кордоні з Ізраїлем.
Статус Єрусалима – один з головних пунктів конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.
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Протестувальники палили автомобільні шини, дехто з них намагався пошкодити огорожу на кордоні. У відповідь ізраїльські військові застосували сльозогінний газ і відкрили вогонь. Загинули кілька десятків палестинців, тисячі поранені.
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