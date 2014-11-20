Понад 80% жителів Гонконгу виступають за припинення вуличних протестів - ЗМІ

Більшість опитаних жителів Гонконгу (82,9%) виступили за припинення вуличних протестів руху Occupy Central, які тривають вже восьмий тиждень.

Про це повідомляє The South China Morning Post з посиланням на опитування, проведене центром вивчення громадської думки Гонконзького університету 17-18 листопада, передає LB.ua.

Понад 68% респондентів хочуть, аби влада розігнала протестувальників, а майже 55% з них незадоволені рухом громадянської непокори.

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Активістам, які виступають проти влади на вулицях, співчувають 28% опитаних, але лише 13% хочуть, аби вони продовжували вуличний протест.

Згідно з опитуванням, проведеним цим же центром з 5 по 11 листопада, понад 67% респондентів виступали за те, щоб протестувальники звільнили вулиці та площі Гонконгу.

На думку професора університету Ма Нгока (Ma Ngok), протестні акції в цьому місті втрачають підтримку через те, що вони тривають занадто довго і не мають конкретних цілей.

"Багато людей приєдналися до протесту, щоб захистити студентів. Студентські лідери не наважуються покинути вулиці тому, що відчувають свою відповідальність за тих, хто зібрався на площах. Студенти вважають, що вони не повинні так легко покидати протестувальників", - зазначив він.

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Багатотисячні демонстрації в Гонконзі тривають з 26 вересня. У серпні влада Китаю прийняла рішення, що всі кандидати на виборах 2017 року будуть спочатку схвалені урядовим комітетом. Протестувальники вважають, що це суперечить демократії. Крім того, протестувальники вимагають відставки голови міського уряду Лян Чженьіна.

Зазначимо, що газета The South China Morning Post вважається прокитайскою і часто виступає на підтримку інтересів Пекіна.

Нагадаємо, напередодні протестувальники в Гонконзі увірвалися до будівлі уряду.