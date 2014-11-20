У Росії розбився вертоліт: загинуло п'ятеро осіб, в тому числі дитина

Вертоліт Eurocopter AS 350 B3 летів за маршрутом Москва - Нижній Новгород, повідомляє прес-служба ГУ МНС у Нижегородській області.

Повідомлення про зникнення приватного літального апарату надійшло їм близько 18:00 мск. "До пошуку вертольота негайно було притягнуто 116 осіб і 17 одиниць техніки. О 20:10 рятувальникам вдалося виявити місце аварії. Трагедія сталася в районі села Михальчиково Кстовского району Нижегородської області", - йдеться в повідомленні.

Всі пасажири, серед яких була восьмирічна дівчинка, загинули.

За даними джерела ТАРС в правоохоронних органах регіону, вертоліт найняла сім'я з Москви, яка летіла в Нижній Новгород.

На бортуперебувало п'ять осіб: пілот і чотири пасажири, включаючи дитину.

Новинний портал LifeNews опублікував свій список осіб, які перебували у вертольоті: Євген Павлович Шебаршов, Віра Миколаївна Шебаршова, Майя (дівчинка 8 років), Андрій Лейріх, Олександр Ільїн (пілот).

Слідчі розглядають три версії події: технічна несправність, помилка пілотування і погодні умови.

На місці катастрофи стоїть туман, можливо, це стало причиною трагедії.