Кобзон заявив, що ненавидить Євромайдан
15:52, 21 листопада 2014Світ
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Йосип Кобзон заявив, що ненавидить Євромайдан через який українці "самі стали терористами".
Кобзон у річницю Євромайдану заявив про ненависть до нього / Фото УНІАН
Про це автор "гімну" для проросійських бойовиків сказав «Русской службе новостей».
«Майдан українців зомбував, вони самі стали терористами. Я ненавиджу Майдан і всіх прихильників. Потрібно було пояснити народу України, що таке Євросоюз, куди вони прагнуть. Їх обдурили, стравили одного з одним», - сказав депутат Держдуми РФ.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Служба безпеки України дасть правову оцінку діям російського співака і депутата Держдуми Йосипа Кобзона, який відвідав Донбас, незважаючи на заборону в'їзду до країни.
Нагадаємо, в Україні сьогодні відзначають річницю Майдану.
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