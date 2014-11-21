Кобзон заявив, що ненавидить Євромайдан

Про це автор "гімну" для проросійських бойовиків сказав «Русской службе новостей».

«Майдан українців зомбував, вони самі стали терористами. Я ненавиджу Майдан і всіх прихильників. Потрібно було пояснити народу України, що таке Євросоюз, куди вони прагнуть. Їх обдурили, стравили одного з одним», - сказав депутат Держдуми РФ.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Служба безпеки України дасть правову оцінку діям російського співака і депутата Держдуми Йосипа Кобзона, який відвідав Донбас, незважаючи на заборону в'їзду до країни.

Нагадаємо, в Україні сьогодні відзначають річницю Майдану.