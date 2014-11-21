Кобзон заявив, що ненавидить Євромайдан

15:52, 21 листопада 2014
Світ
1 0

Йосип Кобзон заявив, що ненавидить Євромайдан через який українці "самі стали терористами".

УНИАН

Про це автор "гімну" для проросійських бойовиків сказав «Русской службе новостей».

«Майдан українців зомбував, вони самі стали терористами. Я ненавиджу Майдан і всіх прихильників. Потрібно було пояснити народу України, що таке Євросоюз, куди вони прагнуть. Їх обдурили, стравили одного з одним», - сказав депутат Держдуми РФ.

Читайте такожБойовики дали Кобзону посаду «почесного консула ДНР» в Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що Служба безпеки України дасть правову оцінку діям російського співака і депутата Держдуми Йосипа Кобзона, який відвідав Донбас, незважаючи на заборону в'їзду до країни.

Нагадаємо, в Україні сьогодні відзначають річницю Майдану.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter