Трамп зажадав оприлюднити документи ФБР про стеження за його виборчою кампанією
Президент США Дональд Трамп вимагає оприлюднити документи Федерального бюро розслідувань (ФБР) про стеження за його виборчою кампанією в 2016 році.
Про це Трамп написав у своєму Twitter.
"Якщо ФБР або Мін'юст дійсно впроваджувалися у виборчий штаб, це велика проблема. Тільки публікація або огляд документів, які запитував Комітет з розвідки Палати представників, може дати остаточні відповіді. Злийте інформацію з цього болота!" - зазначив Трамп.
Читайте такожТрамп звинуватив екс-голову ФБР Комі у розголошенні конфіденційної інформації
Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили матеріал, в якому стверджується, що співробітники ФБР користувалися послугами інформатора в ході слідства стосовно виборчого штабу Трампа.
Як повідомляється, в якості інформатора виступив якийсь американський викладач університету, який працює у Великобританії. Він, зокрема, підтримував контакти з двома радниками штабу Трампа.
If the FBI or DOJ was infiltrating a campaign for the benefit of another campaign, that is a really big deal. Only the release or review of documents that the House Intelligence Committee (also, Senate Judiciary) is asking for can give the conclusive answers. Drain the Swamp!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2018