Трамп зажадав оприлюднити документи ФБР про стеження за його виборчою кампанією

Трамп назвав "великою проблемою" впровадження ФБР у свій виборчий штаб.

Президент США Дональд Трамп вимагає оприлюднити документи Федерального бюро розслідувань (ФБР) про стеження за його виборчою кампанією в 2016 році.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Якщо ФБР або Мін'юст дійсно впроваджувалися у виборчий штаб, це велика проблема. Тільки публікація або огляд документів, які запитував Комітет з розвідки Палати представників, може дати остаточні відповіді. Злийте інформацію з цього болота!" - зазначив Трамп.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили матеріал, в якому стверджується, що співробітники ФБР користувалися послугами інформатора в ході слідства стосовно виборчого штабу Трампа.

Як повідомляється, в якості інформатора виступив якийсь американський викладач університету, який працює у Великобританії. Він, зокрема, підтримував контакти з двома радниками штабу Трампа.