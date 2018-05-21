Папарацці виявили, що пес Меган Маркл їхав на весілля разом із королевою Єлизаветою

Гая колись знайшли в американському лісі, а в результаті пес опинився у королівському авто.

На весілля принца Гаррі та Меган Маркл її пес Гай їхав у одному автомобілі з королевою Єлизаветою. Вона відома своєю любов'ю до собак.

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Кадр із псом в автомобілі вдалося зробити папарацці, передає Ace Showbiz. Гая свого часу знайшли у лісі, волонтери перевезли його зі США до Канади, шукаючи для нього хазяїв, і так він став домашнім улюбленцем Меган Маркл. У листопаді, коли зірка "Форс-мажорів" переїхала до Великобританії, вона взяла Гая з собою. Інший її собака, уже старенький песик Богарт, лишився в Лос-Анджелесі у друга актриси.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Віндзорському замку приспали останнього коргі Єлизавети II.