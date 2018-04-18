У Віндзорському замку приспали останнього коргі Єлизавети II

Вельш-коргі Віллоу, предок якого з'явився у королівської сім'ї ще в 1933 році, було 14 років. Його поховали на території замку.

У Віндзорському замку приспали останнього вельш-коргі Віллоу королеви Великобританії Єлизавети II. На момент смерті собаці було 14 років. Тварину поховали на території замку.

Як передає РБК, собака хворіла на рак, і Єлизавета II вирішила приспати тварину, щоб припинити муки Віллоу. Джерела в замку розповіли британським журналістам, що королева була дуже засмучена.

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Кілька днів тому стан коргі різко погіршився. Вдень 15 квітня було прийнято рішення зателефонувати ветеринару.

У Єлизавети II було більше 30 собак цієї породи. Віллоу належав до 14-го покоління коргі, що веде рід від собаки по кличці Сьюзан, яку королева отримала від батьків у подарунок на 18-річчя. Сьюзан була нащадком першого королівського коргі Дуки, який з'явився у королівської сім'ї в 1933 році.

На сьогоднішній день у Єлизавети II залишилося дві собаки - помісі коргі і такси Вулкан і Кенді. У минулому році вона також погодилася прийняти коргі по кличці Шепіт після смерті його власника, мисливського інспектора.

У 2015 році дресирувальник королівських собак розповів журналістам, що Єлизавета II вирішила не брати нових собак, щоб у разі її смерті вони не сумували за нею.

Як повідомляв УНІАН, у березні Єлизавета II офіційно схвалила шлюб принца Гаррі та актриси Меган Маркл.