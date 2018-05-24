Абрамович має намір отримати громадянство Ізраїлю - ЗМІ

Ймовірно, Абрамович знайшов спосіб вирішення проблем, створених санкційним тиском на Росію.

Російський мільярдер Роман Абрамович збирається отримати ізраїльське громадянство. Передбачається, що бізнесмен вирішив почати процедуру отримання громадянства після труднощів з отриманням британської візи.

Читайте такожУ Кремлі назвали боротьбу Британії із "брудними грошима" з РФ "русофобією"

Як повідомляє КоммерсантЪ, за даними ізраїльських ЗМІ, сьогодні, 24 травня, Абрамович прибуде в Ізраїль.

Нагадаємо, в квітні у Романа Абрамовича закінчилася британська віза, а нову бізнесменові не видають уже кілька тижнів. За даними ЗМІ, Великобританія зажадала у Абрамовича пояснити походження своїх статків для видачі нової інвесторської візи. Пізніше джерело в оточенні бізнесмена спростувало цю інформацію.