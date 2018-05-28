Французька людина-павук: Макрон пообіцяв громадянство мігранту, який героїчно врятував дитину у Парижі

Макрон також нагородив чоловіка медаллю за мужність та пообіцяв роботу у пожежній службі.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв громадянство мігранту з Малі Мамуду Гассамі, який у суботу, забравшись по балконах на четвертий поверх будинку, врятував маленьку дитину, яка ледь не впала звідти.

Як повідомляє BBC, Макрон також нагородив чоловіка медаллю за мужність та пообіцяв роботу у пожежній службі.

Відео з Youtube Dominic Labelle

Мамуд сказав президенту: "Я просто не мав часу подумати, я побіг через дорогу, щоб піти й врятувати його".

Мер Парижа Анн Ідальго назвала його "людиною-павуком 18 району", маючи на увазі район, де стався інцидент.

Як повідомляє видання, Гассама приїхав до Франції рік тому з Італії, куди потрапив, перепливши на лодці Середземне море.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня, морська рятувальна служба Іспанії заявила, що протягом цих вихідних було врятовано понад 400 мігрантів, які намагалися перетнути Середземне море з Північної Африки до Європи.