У Москві затримали російського режисера, який вийшов на одиночний пікет на підтримку Сенцова

При затриманні поліцейські посилалися на 202-й указ "Про особливості застосування посилених заходів безпеки" під час чемпіонату світу з футболу.

На Пушкінській площі у Москві затримали російського режисера Антона Сушкевича. Він стояв на одиночному пікеті на підтримку Олега Сенцова, який оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити українських ув'язнених в Росії.

Як повідомляє "Радіо Свобода", поліцейські при затриманні посилалися на 202-й указ "Про особливості застосування посилених заходів безпеки" під час чемпіонату світу з футболу, проте, прямої заборони на одиночне пікетування в указі немає.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2018 року адвокат Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування. Єдиною вимогою Сенцова є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях.

Затриманий разом з Олегом Сенцовим Олександр Кольченко заявив, що, ймовірно, також оголосить голодування з вимогою звільнення політв'язнів. Його адвокат Світлана Сидоркіна говорить про величезну небезпеку в такому випадку для здоров'я кримчанина, оскільки його вага і зараз менше норми.