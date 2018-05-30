Двоє у багажнику: в Польщі десятеро українських студентів на одному авто потрапили в аварію

Внаслідок ДТП постраждали вісім осіб.

У Варшаві в ДТП потрапили десятеро українських студентів, які, повертаючись з вечірки, їхали в одному легковому автомобілі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, у понеділок водій легковика Mercedes не впорався з керуванням та врізався у вуличний ліхтар на кільцевій розв’язці. На місці аварії зупинився рух та було пошкоджено трамвайну колію.

Внаслідок ДТП постраждали вісім осіб. Усі вони – пасажири одного автомобіля, яких всередині було удвічі більше, ніж дозволено: троє їхали на передньому сидінні, п'ятеро – на задньому і ще двоє – у багажнику.

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Щоб витягнути людей із багажника, пожежні використовували спеціальне обладнання. Незважаючи на сильні пошкодження автомобіля, потерпілі відбулися легкими травмами.

Усі десятеро осіб є студентами з України віком близько 20 років. Вони навчаються у Варшаві. Молодь поверталася о 3-й годині ночі з вечірки над Віслою.

Водія затримали, однак він не визнає, що був за кермом автомобіля. У нього взяли кров для аналізу на вміст алкоголю та наркотиків.

Якщо прокурор вирішить, що водій поставив під загрозу життя пасажирів, то йому, окрім втрати прав, загрожує позбавлення волі терміном до 10 років.