На польських пляжах знайшли сигнальні ракети з кораблів російського виробництва (фото)

Ракети належать підводним човнам класу "Кіло", що виробляються в Росії.

За останні кілька днів у трьох місцях на пляжах Балтийського моря на території Польщі вспливли сигнальні ракети з кораблів російського виробництва.

Як зазначає RMF24.pl, ракети належать підводним човнам класу "Кіло", що виробляються в Росії. Зазначається, що у польському флоті є лише один такий човен - ОВП Орел. Як запевняють моряки, ракети не могли бути випущеними з цього човна.

Військові припустили, що на морському полігоні на Балтиці використовували їх росіяни, однак зазначають, що Росія виготовляє ці кораблі також для експорту.

Коли і де були випущені ракети також достовірно невідомо, оскільки вони можуть досить довго знаходитися на плаву.

Теоретично, сигнальні ракети не представляють загрози, але кожен об'єкт військового походження може виявитися небезпечним, зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, Польща висловила готовність виділити до $2 млрд зі свого бюджету для фінансування постійної військової бази США на своїй території.

У Москві заявили, що готові реагувати на розширення інфраструктури НАТО до кордонів РФ.