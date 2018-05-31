Британська преса обурилася поїздкою збірної Англії на ЧС в "бандитську країну"

Британські оглядачі висловлюють здивування, чому "Англія їде в Росію, ніби організований Путіним ЧС - це можливість поштовхати м'яч з друзями на галявині", відзначаючи, що право на ЧС країна отримала з допомогою хабарів.

Напередодні початку чемпіонату світу з футболу в Росії британська преса ставить під сумнів доцільність участі в ньому збірної Англії.

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Так оглядач Daily Mail задається питанням, чому раніше ніхто не поставив під сумнів необхідність участі в ньому Англії. На його думку, це дивно і ганебно. "Росія Володимира Путіна - бандитська країна, в якій противники його режиму - як всередині країни, так і за її межами - регулярно гинуть від рук убивць", - пише Daily Mail, передає Бі-бі-сі.

"Ми, як нація, шаленіємо від футболу, але при цьому лише деякі коментатори і політики готові хоч найменшою мірою висловити протест нашій участі в пропагандистській феєрії Путіна", - пише автор.

"Чи будуть нащадки в майбутньому дивуватися тому, як ми боягузливо і нерозумно зв'язалися з цирком Путіна? Точно так само, як зараз ми дивимося документальну хроніку з участю британських спортсменів, які зігували Гітлеру на Олімпіаді 1936 року. Думаю, так", додає він.

"Які ще докази потрібні нашим футбольним керівникам, щоб переконатися, що країна, яка приймає ЧС через кілька тижнів, є кривавим режимом, відповідальним за знищення своїх ворогів в промислових масштабах, іноді навіть на британській землі? Невже вони не розуміють, що для Путіна цей турнір - питання престижу, і наскільки сильно це вдарило б по ньому, якщо б ми вирішили в ньому не брати участь?" - запитує оглядач.

"Я не хочу проводити паралелей між Гітлером і Путіним, тому що, незважаючи на всі грішки Кремля, він не виявляє сильного бажання стати домінуючою силою в Європі. А навіть якщо б і було так, то у нього зараз немає для цього військової могутності. Але перед Олімпіадою 1936 року в Берліні злочини Гітлера обмежувалися Німеччиною. Його агенти не намагалися вбивати людей на британській землі, і німецька армія не була відповідальною за смерть 298 мирних жителів, загиблих одночасно, в іншій країні. Ні, в якомусь сенсі у Путіна свій рівень. Так чому збірна Англії їде в Росію, ніби організований Путіним ЧС - це така собі можливість поштовхати м'яч з друзями на галявині за містом? Варто відзначити, що це чемпіонат світу, який, безумовно, був присуджений Росії після того, як співробітників ФІФА обсипали хабарами", - упевнений автор.

У зв'язку з головним футбольним чемпіонатом кореспондент видання Джеймс Еллінгуорт відправився в Росію, щоб поспілкуватися з російськими футбольними хуліганами.

Угруповання, які вселяли жах ще два роки тому, розповідають, що за ними стежать, а з боку правоохоронних органів звучать погрози. Лідерам кожного угруповання футбольних ультрас загрожують тривалі ув'язнення за старими або сфабрикованими справами, якщо на ЧС виникнуть неприємності, навіть якщо самі вони в цьому брати участі не будуть. Про це кореспонденту розповів московський футбольний хуліган - високий мускулистий чоловік зі шрамами на кулаках.

"Всіх лідерів викликають для розмов, - розповідає він і потім говорить голосом офіцера безпеки. - Від імені нашої служби безпеки я поясню, що якщо виникнуть проблеми, то ось ті хлопці вже перебувають у в'язниці, а ти приєднаєшся до них. Потрібно, щоб все було тихо".

На умовах анонімності він розповів, як їздив у Марсель в 2016 році на Євро-2016 спеціально, щоб побитися з англійськими фанатами.

Насильство на вулицях та стадіоні Марселя було зустрінуте жартами і навіть похвалою з боку деяких російських депутатів і чиновників. Президент Володимир Путін сказав, що бійки - це сумно, але запитав, як могли 200 російських фанатів побити кілька тисяч англійців під сміх аудиторії.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Футбольна асоціація (ФА) Англії підтримала бойкот ЧС-2018 в Росії. У зв'язку з бойкотом чемпіонату світу ФА скоротить кількість своїх представників на турнірі. Туди поїдуть тільки основні чиновники ФА, серед яких виконавчий директор Мартін Гленн і голова Ґреґ Кларк. Також до бойкоту спортивного заходу приєдналася низка європейських країн, а правозахисна організація Human Rights Watch закликала до політичного бойкоту матчу-відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії, який відбудеться 14 червня.