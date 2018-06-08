В останні роки молодша сестра королеви Нідерландів страждала від депресії.

У Буенос-Айресі знайдена мертвою молодша сестра королеви Нідерландів Інес Соррегьєта.

Імовірно, мова йде про самогубство, пише голландське видання NLTimes з посиланням на повідомлення уряду країни, передає РБК.

Інформацію про самогубство члена нідерландської королівської сім'ї також підтверджує аргентинський портал La Nacion. Про це заявив офіційний представник уряду Нідерландів. "Я підтверджую, що Інес Соррегьєта, сестра королеви Максими з Нідерландів, померла в середу ввечері, мабуть, це було самогубство", - повідомив він журналістам.

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У зв'язку з інцидентом королева Максима скасувала всі публічні заходи 7 і 8 червня. За даними голландської De Telegraaf, члени королівської сім'ї відправляться з неофіційним візитом в Аргентину, де відбудуться похорони Інес.

Тіло 33-річної загиблої було знайдено в її квартирі рано вранці 7 червня. Розслідуванням обставин події займається аргентинська поліція.

Інес Соррегьєта постійно проживала в Буенос-Айресі. В Аргентині вона здобула освіту психолога і з 2016 року працювала у виконавчому секретаріаті Національної ради з координації соціальної політики країни. До цього, з 2009 по 2011 рік, вона працювала в представництві ООН в Панамі.

В останні роки молодша сестра королеви страждала від депресії, зазначає La Nacion. Крім того, було відомо про те, що вона страждає від анорексії і знаходиться під наглядом лікарів. Як стверджує NLTimes, королева Максима неодноразово запрошувала сестру переїхати в Нідерланди, однак та відмовлялася. Інес була хрещеною матір'ю принцеси Аріани, однією з трьох дочок королеви Максими.

Королева Максима народилася в Аргентині в 1971 році. У 1999 році вона познайомилася з майбутнім королем Нідерландів, принцом Оранським Віллемом-Олександром, і у 2002 році вийшла за нього заміж. У 2013 році Віллем-Олександр зійшов на престол після зречення своєї матері, правлячої королеви Беатрікс, і в результаті Максима отримала статус королеви-консорт.

Нагадаємо, на початку лютого старший син Фіделя Кастро, 68-річний Фідель Кастро Діас-Баларт, якого на Кубі називали Фіделіто із-за схожості з батьком, вчинив самогубство на Кубі.