Лавров заявив про відсутність у РФ бажання повернутися до складу G8

Глава російського МЗС стверджує, що Росія "прекрасно працює в форматах ШОС, БРІКС та "двадцятці".

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія ніколи не просила повернути її в G8 і вважає "двадцятку" перспективним форматом на майбутнє.

"Ми ніколи ні в кого не просилися назад", - сказав Лавров, передає "Інтерфакс".

Він сказав, що коли західні партнери прийняли рішення про те, щоб Росія більше не брала участь в "вісімці" і повернули формат "сімки", то в Москві сприйняли "це як їх рішення".

"Ми чудово працюємо в інших форматах - і в ШОС, і в БРІКС, і особливо в "двадцятці", де розділяють наші підходи", - зазначив міністр.

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"І в рамках" двадцятки "вже ультиматумами не обійдешся, там вже треба домовлятися. "Двадцятка"- це механізм досягнення консенсусу. І я думаю, що це самий перспективний формат на майбутнє", - заявив Лавров.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп висловився за відновлення членства Росії в "Великій вісімці". Лідери "Великої сімки" на саміті в Квебеку виступили проти повернення РФ в G8.

Після анексії українського Криму в 2014 році виключили Росію з "Великої вісімки", яка перетворилася на "Велику сімку".