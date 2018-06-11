У Берліні розпочалися переговори глав МЗС "нормандської четвірки" (фото)

У Берліні розпочалися переговори глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки", які стосуються пошуку шляхів урегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Про це посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник повідомив у мікроблозі Twitter.

"У Берліні стартували Нормандські переговори", - заявив посол.

Участь у переговорах беруть міністри закордонних справ України Павло Клімкін, Німеччини - Гайко Маас, Франції - Жан-Ів Ле Дріан та Росії - Сергій Лавров.

Своєю чергою, в МЗС Німеччини у Twitter зазначили, що мирний процес на Донбасі потребує нового імпульсу.

"Мирний процес в Україні потребує нового поштовху: міністри закордонних справ з Росії, України, Франції та Німеччини зараз зустрічаються в Берліні. Перша зустріч міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" за більше, ніж рік", - заявили німецькі дипломати.

Також німецьке МЗС розмістило фотографію усіх чотирьох міністрів, які сфотографувалися перед входом на віллу Борзіг, де проходить зустріч.

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Як повідомляв УНІАН, у Німеччині заявили, що глави МЗС країн "нормандської четвірки" 11 червня у Берліні спробують посприяти мирному процесу на Донбасі.

За словами Клімкіна, однією з головних тем зустрічі має стати запровадження миротворчої місії ООН на сході України.

На зустрічі він має намір говорити про роль ОБСЄ та миротворців для контролю над безпекою на Донбасі.

Лавров повідомив, що вимагатиме відведення військ та озброєнь біля Станиці Луганської та імплементації "формули Штайнмаєра".

Маас наголосив, що Україна і Росія мають значні розбіжності в багатьох питаннях щодо врегулювання ситуації на Донбасі.