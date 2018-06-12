Це сталося: Трамп та Кім Чен Ин потиснули руки і розпочали перемовини – фото та відео історичного моменту
04:49, 12 червня 2018Світ
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Після традиційного дипломатичного рукостискання під прицілами фотокамер політики розпочали переговори у форматі тет-а-тет.
Рукостискання Кім Чен Ина і Дональда Трампа / REUTERS
У сінгапурському готелі Capella на острові Сентоса сталася перша зустріч президента США Дональда Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина.
Політики потиснули один одному руки і почали історичні перемовини, які триватимуть приблизно 45 хвилин. Ця зустріч на найвищому рівні є першою в історії американо-північнокорейських відносин.
Після традиційного дипломатичного рукостискання під прицілами фотокамер політики розпочали переговори у форматі тет-а-тет.
WATCH: Trump and North Korean leader Kim Jong Un shake hands at start of #TrumpKimSummit. Follow live updates: https://t.co/IgIU4Ln2S8pic.twitter.com/MhXKn0eRmr— Reuters Top News (@Reuters) 12 червня 2018 р.
REUTERS
REUTERS
REUTERS
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