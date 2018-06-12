Це сталося: Трамп та Кім Чен Ин потиснули руки і розпочали перемовини – фото та відео історичного моменту

04:49, 12 червня 2018
Світ
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Рукостискання Кім Чен Ина і Дональда Трампа / REUTERS

У сінгапурському готелі Capella на острові Сентоса сталася перша зустріч президента США Дональда Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Політики потиснули один одному руки і почали історичні перемовини, які триватимуть приблизно 45 хвилин. Ця зустріч на найвищому рівні є першою в історії американо-північнокорейських відносин.

Після традиційного дипломатичного рукостискання під прицілами фотокамер політики розпочали переговори у форматі тет-а-тет.

REUTERS
REUTERS
REUTERS

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Новина в сюжеті: Зустріч Трампа та Кім Чен Ина
Теги: #Кім Чен Ин#Дональд Трамп