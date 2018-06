Це сталося: Трамп та Кім Чен Ин потиснули руки і розпочали перемовини – фото та відео історичного моменту

У сінгапурському готелі Capella на острові Сентоса сталася перша зустріч президента США Дональда Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Політики потиснули один одному руки і почали історичні перемовини, які триватимуть приблизно 45 хвилин. Ця зустріч на найвищому рівні є першою в історії американо-північнокорейських відносин.

Після традиційного дипломатичного рукостискання під прицілами фотокамер політики розпочали переговори у форматі тет-а-тет.

WATCH: Trump and North Korean leader Kim Jong Un shake hands at start of #TrumpKimSummit. Follow live updates: https://t.co/IgIU4Ln2S8pic.twitter.com/MhXKn0eRmr