Це сталося: Трамп та Кім Чен Ин потиснули руки і розпочали перемовини – фото та відео історичного моменту

Після традиційного дипломатичного рукостискання під прицілами фотокамер політики розпочали переговори у форматі тет-а-тет.

У сінгапурському готелі Capella на острові Сентоса сталася перша зустріч президента США Дональда Трампа та північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Політики потиснули один одному руки і почали історичні перемовини, які триватимуть приблизно 45 хвилин. Ця зустріч на найвищому рівні є першою в історії американо-північнокорейських відносин.

Після традиційного дипломатичного рукостискання під прицілами фотокамер політики розпочали переговори у форматі тет-а-тет.