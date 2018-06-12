В Іспанії зятя короля відправили за грати майже на 6 років за фінансове шахрайство (відео)
19:58, 12 червня 2018Світ
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Судді звинуватили чоловіка сестри короля в податкових махінаціях, розтраті і шахрайстві. Член іспанської королівської родини вперше опинився на лаві підсудних.
Верховний суд Іспанії засудив до в'язниці зятя короля Філіпа за фінансове шахрайство
Верховний суд Іспанії засудив зятя короля Філіпа майже до 6 років ув'язнення за фінансове шахрайство.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Іньякі Урдангарін проведе за гратами 5 років і 10 місяців. Судді звинуватили чоловіка інфанти Христини, сестри короля, у податкових махінаціях. А ще зловживав своїми зв'язками з королівською родиною, і, збираючи гроші у спортивний фонд, користувався ними для власного збагачення.
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Слухання у справі про шахрайство почалися 11 січня 2016 року. Всього у справі проходили 17 осіб, у тому числі сестра короля. Член іспанської королівської родини вперше опинився на лаві підсудних.
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