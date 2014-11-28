Фінляндія дозволила одностатеві шлюби
14:13, 28 листопада 2014Світ
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Парламент Фінляндії проголосував за те, щоб дозволити в країні реєструвати шлюби одностатевих пар.
REUTERS
Про це передає Російська служба Бі-бі-сі.
Досі в країні гомосексуальним парам дозволялося лише вступати в так зване "зареєстроване партнерство", але шлюб було офіційно заборонено.
Таким чином, Фінляндія стала дванадцятою європейською країною, де дозволено одностатеві шлюби.
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