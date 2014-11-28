Фінляндія дозволила одностатеві шлюби

Парламент Фінляндії проголосував за те, щоб дозволити в країні реєструвати шлюби одностатевих пар.

Про це передає Російська служба Бі-бі-сі. Досі в країні гомосексуальним парам дозволялося лише вступати в так зване "зареєстроване партнерство", але шлюб було офіційно заборонено. Таким чином, Фінляндія стала дванадцятою європейською країною, де дозволено одностатеві шлюби. Читайте такожСуд США дозволив гей-шлюби ще у 5 штатахЯк повідомляв УНІАН, минулого місяця парламент Естонії ухвалив закон, що легалізує одностатеві партнерства.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter