Лідер французьких націоналістів пообіцяла провести референдум про вихід з ЄС

Лідер французької опозиційної партії "Національний фронт" Марін Ле Пен пообіцяла провести в країні референдум з питання про вихід зі складу Євросоюзу, передає ТАСС.

Такий плебісцит вона готова організувати у разі перемоги на президентських виборах у 2017 році, заявила політик в інтерв'ю газеті Le Figaro, опублікованому в п'ятницю.

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"Якщо я буду обрана президентом, я візьму перед французами зобов'язання організувати протягом півроку референдум про вихід з Європейського союзу, - сказала Ле Пен. - За ці шість місяців я проведу переговори з європейськими інстанціями про повернення Франції чотирьох основних елементів суверенітету - територіального, валютного, законодавчого та економічного".

За словами лідера "Нацфронту", за підсумками переговорного процесу з Брюсселем можливі два сценарії: або Євросоюз поверне французькому народу ці чотири частини суверенітету, або відмовить".

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"І тоді я попрошу французів проголосувати на референдумі за вихід з ЄС", - додала вона.

При цьому політик підкреслила, що у випадку негативної відповіді виборців вона має намір одразу подати у відставку, оскільки ніколи не буде "давати обіцянки, які не здатна стримати".