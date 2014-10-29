Лідера французьких націоналістів біля супермаркету закидали камінням

Інцидент стався в передмісті Парижа в понеділок, 27 жовтня, проте відомо про нього стало тільки зараз, пише Лента.ру з посиланням на Le Parisien.

Група молодих людей чекала Ле Пен біля магазину в місті Ла-Сель-Сен-Клу. «Троє або четверо молодих людей уточнили у місцевих жителів, що це насправді вона», - повідомило джерело в поліції. Дочекавшись, поки депутат сяде в машину, вони почали кидати каміння в автомобіль.

Ле Пен, яка перебувала на пасажирському сидінні, не постраждала, проте її машина отримала пошкодження.

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Як повідомляє The Local, інцидент розцінюється поліцією як акт політичного активізму або хуліганства. Затримати зловмисників поки що не вдалося.

У вересні 2012 року у Ле Пен анулювали водійські права за порушення правил дорожнього руху. За інформацією видання 20 minutes, в період з 21 квітня 2007 року по 14 березня 2012 року на її автомобіль сім разів було складено протокол за перевищення швидкості і один - за проїзд на червоне світло. Наприкінці вересня поточного року депутат почала боротьбу за відновлення прав.