Ситуація на Донбасі відрізняється від Чечні тим, що її ініціювали іззовні - депутат РФ

Військове вторгнення РФ на територію України, яка зробила свій вибір у бік Європейського Союзу, погіршило економічну і суспільну ситуацію всередині самої Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні в Москві журналістам в рамках конференції "Війна в Чечні: політичні помилки і військові злочини", заявив член Псковських обласних зборів депутатів Лев Шлосберг, який першим оприлюднив інформацію про загибель псковських десантників в Україні.

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"Ситуація в Україні (на Донбасі) відрізняється найголовнішим від ситуації в Чечні - тим, що ця ситуація в основному інспірована зовні. Володимир Путін у цій ситуації намагається діяти всіма можливими способами: політичними, економічними, військовими та інформаційними. На території Росії всі ці важелі у нього в руках. Але Росія не живе окремо від світу. Тому є не лише реакція України, є реакція Європи, є реакція світу, і це привело до дуже істотного погіршення і економічної, і суспільної ситуації всередині Росії", - сказав псковський депутат.

За словами Шлосберга, президент РФ Путін не може змиритися з тим, що Україна як самостійна держава зробила вибір між Росією і Європейським Союзом у бік ЄС.

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Він вважає, що для самого Путіна вибір вектора розвитку країни у бік Євросоюзу є "біологічно неможливим".

"Ця ситуація (військове вторгнення на територію України) відображає дуже важке особисте сприйняття президента Росії Путіна політичної самостійності України і відмови Української держави від стратегічного партнерства з Росією і вибору у бік Європейського Союзу. Можливість вибору в цей бік для Путіна є неможливим, скажімо так, біологічно неможливим. Він повстає проти цього", - заявив Шлосберг.